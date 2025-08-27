وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن

هاجمت وزارة الخارجية التركية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء ، بسبب تصريحاته التي قال فيها بـحدوث "الإبادة الجماعية" للأرمن، ما جعل الوزارة تصفها بأنها محاولة للتغطية على إراقة الدماء في غزة .

وقالت تركيا في بيان ، ردا على تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، والتي قال فيها : إن عمليات القتل الجماعي للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى كانت "إبادة جماعية" - وهو مصطلح ترفضه تركيا بشدة .

وذكرت إن "تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عام 1915 هي محاولة لاستغلال المآسي الماضية لأسباب سياسية".

وجاء في بيان الوزارة أن "نتنياهو الذي يحاكم بتهمة دوره في الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني يحاول التغطية على الجرائم التي ارتكبها هو وحكومته".

ورفضت إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة ووصفتها بأنها "أكاذيب صارخة".

ولكن نتنياهو لا يخضع للمحاكمة حاليا بتهمة من هذا القبيل، على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب إسرائيل في غزة ــ بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب للحرب.