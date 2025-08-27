المبعوث الأمريكي يلغي زيارته إلى جنوب لبنان خوفا من الاحتجاجات

ألغى المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم باراك زيارة مقررة إلى جنوب لبنان اليوم "الأربعاء" وسط دعوات للاحتجاج، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبحسب ما ورد وصل باراك بطائرة هليكوبتر إلى ثكنة في مرجعيون، حيث كانت وحدات من الجيش اللبناني تنتشر في المنطقة وعند المدخل الشمالي للخيام لتأمين زيارته، لكن الرحلة تم قطعها وسط دعوات للاحتجاج ضد زيارته.

يأتي هذا في الوقت الذي نفذت فيه القوات الإسرائيلية انفجارًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء في بلدة كفركلا الحدودية في جنوب لبنان.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت بأنه "سمع دوي انفجار قوي في الساعة 4:30 فجرًا نتيجة تفجير نفذه العدو داخل بلدة كفركلا، وسمع صداه في بلدات قضاء مرجعيون".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدداً من أهالي الخيام تظاهروا عند مدخل البلدة، رافعين صور "المقاومين" الذين سقطوا في المعارك، رفضاً لزيارة المبعوث الأمريكي للمنطقة.

وأعرب المتظاهرون، بحسب ما ورد، عن استنكارهم لـ"السياسات الأمريكية المنحازة" تجاه إسرائيل ودعمها لها في عدوانها على لبنان.

وتعرض الدبلوماسي الامريكي، الثلاثاء، لانتقادات شديدة بعد وصفه للصحفيين اللبنانيين بـ"الفوضويين" خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي.

وأدلى توم باراك، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لواشنطن إلى سوريا وسفيرها لدى تركيا، بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع الرئيس جوزيف عون.