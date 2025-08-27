قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
اقتصاد

وزير الإسكان: مدينة العلمين الجديدة نموذج لمدينة عصرية متكاملة

جانب من اللقاء المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة
جانب من اللقاء المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة
آية الجارحي

شهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات ختام المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح ومديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن مدينة العلمين الجديدة نموذج لمدينة عصرية متكاملة تراعي جميع جوانب الحياة، ومنها الرياضة والأنشطة المجتمعية والثقافية، مضيفًا أن استضافة المهرجان الرياضي بهذا الحجم تعكس حرص الدولة على أن تكون مدنها الجديدة مراكز جذب متكاملة تقدم للمواطن جودة حياة.

وقال وزير الإسكان إن ما شهدناه اليوم من فعاليات متنوعة بين الماراثون، اللياقة البدنية، الألعاب الترفيهية، والتخييم – يعزز مكانة العلمين كمدينة نابضة بالحياة تفتح أبوابها للشباب المصري لممارسة أنشطتهم، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الوزارات والجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، والنجاح الكبير الذي تحقق اليوم يؤكد أن العلمين الجديدة أصبحت أيقونة ليس فقط على المستوى العمراني بل أيضًا على المستوى الرياضي والمجتمعي.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: نحن نعمل بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية على جعل الرياضة أسلوب حياة لكل مواطن، وليس فقط نشاطًا تنافسيًا، موضحًا أن هذا المهرجان نموذج واضح على قدرة الدولة على توفير منصات تتيح للشباب ممارسة الرياضة في بيئة آمنة وحديثة، وأن مشاركة أكثر من ألف شاب وفتاة في ماراثون الدراجات، بجانب أبطال المشروع القومي للياقة البدنية، يعكس نجاح خطط الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة وتبني مبادرات نوعية تستثمر في طاقات الأجيال الجديدة.

وقال صبحي إن ما شهدناه اليوم من حماس وتفاعل بين الشباب والأسر هو رسالة قوية بأن الرياضة أصبحت ركيزة في نمط الحياة المصرية، ودورنا أن نواصل البناء على هذا الزخم من خلال مزيد من الفعاليات والبرامج في مختلف المحافظات، حيث أن المهرجان بالعلمين الجديدة هو خطوة مهمة ضمن مسار ممتد لدمج الرياضة في التنمية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية.

مشاركة واسعة

وجاءت الفعاليات وسط حضور جماهيري ومشاركة شبابية واسعة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث انطلق ماراثون الدراجات بمشاركة 1000 شاب وفتاة، إلى جانب تنظيم مهرجان اللياقة البدنية والتنافسية للاتحاد المصري لرياضة الشارع واللياقة البدنية بمشاركة أكثر من 300 بطل من المشروع القومي للياقة البدنية بوزارة الشباب والرياضة.

كما تضمنت الأنشطة بطولة الألعاب الترفيهية في الطاولة والدومينو والفوت فولي التي نظمها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، إضافة إلى تنفيذ المعسكر الرياضي "يالا كامب" بمشاركة شباب من مختلف المحافظات، للتخييم على شواطئ العلمين وممارسة أنشطة رياضية وتثقيفية وترفيهية، بما يعزز قيم المشاركة وروح الفريق.

ويأتي المهرجان ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة اللياقة البدنية في جميع المحافظات، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية – الإدارة العامة للاتحادات النوعية)، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات.

وقد شهد الختام عروضًا رياضية ومسابقات متنوعة أبرزت طاقات الشباب وقدراتهم، وأسهمت في ترسيخ الروح الرياضية والتأكيد على أن الرياضة عنصر أساسي في بناء مجتمع صحي وحيوي.


 

