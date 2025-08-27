تحسين الأسطل: استشهاد الرياضيين الفلسطينيين نتيجة لحرب إبادة جماعية ممنهجة

قال تحسين الأسطل منسق تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية ونائب رئيس الاتحاد العام للرياضة الفلسطينية، إنّ الرياضة الفلسطينية لم تسلم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً من الرياضيين الفلسطينيين قد استشهدوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، من بينهم العداء علام العمور، الذي استُهدف بشكل مباشر أثناء وجوده بالقرب من مركز للمساعدات الأمريكية.

وأكد في تصريحات مع الإعلامية سلمى خالد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يحدث حرب إبادة جماعية تستهدف جميع شرائح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الرياضيين، لافتًا، إلى أن الاتحاد العام للرياضة الفلسطينية أصدر تقارير مفصلة توثق هذه الجرائم، وناشد المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الرياضيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن استهداف الرياضيين يتم بشكل متعمد من خلال القناصة المنتشرين في المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من مراكز المساعدات، والتي تحوّلت، حسب وصفه، إلى "مصائد موت".

وحول الدعم المطلوب، دعا الأسطل الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضد انتهاكات الاحتلال، مؤكدًا أن استشهاد رياضيين مثل العمور يوجه ضربة قوية للحركة الرياضية الفلسطينية، ويؤثر سلبًا على مشاركتها عربياً ودولياً.

ولفت إلى أن العمور كان من أصحاب الإنجازات الملموسة على المستوى العربي، ومثّل نموذجاً يُحتذى به.

وأكد الدكتور تحسين الأسطل أن الاتحاد الرياضي الفلسطيني سيواصل توثيق هذه الانتهاكات وتخليد سير الرياضيين الذين استشهدوا، باعتبارهم مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة مقاطعة الأندية الرياضية الإسرائيلية، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل، لمنعها من مواصلة استهداف القطاع الرياضي الفلسطيني وحرمانه من المشاركة في المحافل العالمية.