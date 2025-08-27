قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
تحسين الأسطل: استشهاد الرياضيين الفلسطينيين نتيجة لحرب إبادة جماعية ممنهجة

محمود محسن

قال تحسين الأسطل منسق تحالف الاتحادات والنقابات الفلسطينية ونائب رئيس الاتحاد العام للرياضة الفلسطينية، إنّ الرياضة الفلسطينية لم تسلم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً من الرياضيين الفلسطينيين قد استشهدوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، من بينهم العداء علام العمور، الذي استُهدف بشكل مباشر أثناء وجوده بالقرب من مركز للمساعدات الأمريكية.

وأكد في تصريحات مع الإعلامية سلمى خالد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يحدث حرب إبادة جماعية تستهدف جميع شرائح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الرياضيين، لافتًا، إلى أن الاتحاد العام للرياضة الفلسطينية أصدر تقارير مفصلة توثق هذه الجرائم، وناشد المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الرياضيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن استهداف الرياضيين يتم بشكل متعمد من خلال القناصة المنتشرين في المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من مراكز المساعدات، والتي تحوّلت، حسب وصفه، إلى "مصائد موت".

وحول الدعم المطلوب، دعا الأسطل الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضد انتهاكات الاحتلال، مؤكدًا أن استشهاد رياضيين مثل العمور يوجه ضربة قوية للحركة الرياضية الفلسطينية، ويؤثر سلبًا على مشاركتها عربياً ودولياً.

ولفت إلى أن العمور كان من أصحاب الإنجازات الملموسة على المستوى العربي، ومثّل نموذجاً يُحتذى به.

وأكد الدكتور تحسين الأسطل أن الاتحاد الرياضي الفلسطيني سيواصل توثيق هذه الانتهاكات وتخليد سير الرياضيين الذين استشهدوا، باعتبارهم مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة مقاطعة الأندية الرياضية الإسرائيلية، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل، لمنعها من مواصلة استهداف القطاع الرياضي الفلسطيني وحرمانه من المشاركة في المحافل العالمية.

