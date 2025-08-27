الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة من رام الله، إن مدينة نابلس تشهد منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية اقتحامًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال، والتي انتشرت في جميع أحياء المدينة، لا سيما في البلدة القديمة حيث فرضت حصارًا مشددًا.

وأكدت أن الاحتلال قام بإخلاء العائلات من منازلها، كما استولى على عدد من هذه المنازل لتحويلها إلى مساكن عسكرية، بالإضافة إلى اعتقال أحد المواطنين داخل البلدة القديمة.

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحصار المطبق على البلدة القديمة تسبب في صعوبة كبيرة بوصول الطواقم الطبية إلى بعض الإصابات، موضحة أن هناك إصابتين بالرصاص الحي و25 حالة اختناق.

وأشارت، إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت بصعوبة بالغة من إخراج بعض الحالات الإنسانية من المنطقة، وسط عرقلة واضحة لتحركات الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال.

ولفتت، إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في أحياء وشوارع نابلس، لا سيما في منطقة دوار الشهداء، مؤكدة استمرار الحصار لأكثر من تسع ساعات حتى لحظة إعداد التقرير.

وذكرت، أن هناك اعتقالات طالت أطفالًا وشبانًا، من بينهم شاب تعرض للإصابة على يد الاحتلال، ولا تزال حالته الصحية غير معروفة.

وأوضحت أن المستشفى الوطني في نابلس تعرض لوابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الاحتلال.