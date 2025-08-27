قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية

غزة
غزة
محمود محسن

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة من رام الله، إن مدينة نابلس تشهد منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية اقتحامًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال، والتي انتشرت في جميع أحياء المدينة، لا سيما في البلدة القديمة حيث فرضت حصارًا مشددًا.

وأكدت أن الاحتلال قام بإخلاء العائلات من منازلها، كما استولى على عدد من هذه المنازل لتحويلها إلى مساكن عسكرية، بالإضافة إلى اعتقال أحد المواطنين داخل البلدة القديمة.

وأضافت السلامين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحصار المطبق على البلدة القديمة تسبب في صعوبة كبيرة بوصول الطواقم الطبية إلى بعض الإصابات، موضحة أن هناك إصابتين بالرصاص الحي و25 حالة اختناق.

وأشارت، إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت بصعوبة بالغة من إخراج بعض الحالات الإنسانية من المنطقة، وسط عرقلة واضحة لتحركات الطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال.

ولفتت، إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في أحياء وشوارع نابلس، لا سيما في منطقة دوار الشهداء، مؤكدة استمرار الحصار لأكثر من تسع ساعات حتى لحظة إعداد التقرير.

وذكرت، أن هناك اعتقالات طالت أطفالًا وشبانًا، من بينهم شاب تعرض للإصابة على يد الاحتلال، ولا تزال حالته الصحية غير معروفة.

وأوضحت أن المستشفى الوطني في نابلس تعرض لوابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الاحتلال.

