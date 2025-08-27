في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.. غارات إسرائيلية على ريف دمشق

شنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة، بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة، بحسب مصدرين بالجيش السوري لرويترز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات تزامنت مع تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء منطقة دير علي، وهي قرية درزية تقع جنوب العاصمة.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.

وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد بشار الأسد.