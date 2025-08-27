برلماني: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق لتحقيق النمو والتشغيل

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالاستعدادات الجارية لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو صياغة رؤية اقتصادية موحدة وشاملة تعكس التوجهات الوطنية في المرحلة المقبلة.

وأكد "البلشي" لـصدى البلد أن السردية الوطنية تعد بمثابة خارطة طريق واضحة تدعم جهود الدولة في تحقيق النمو المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن اعتمادها على منهج تشاركي من خلال الحوار المجتمعي مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء يعكس حرص الحكومة على بناء رؤية متكاملة تتسق مع احتياجات الواقع الاقتصادي وتطلعات المستقبل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما يميز هذه السردية هو كونها منصة مرجعية موحدة تجمع مختلف الاستراتيجيات والوثائق الاقتصادية، بما يسهم في توحيد السياسات الحكومية ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضح "البلشي" أن التركيز على محاور رئيسية مثل التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، مرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج والتشغيل، مشدداً على أن تحويل الإصلاحات الهيكلية إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس يعزز من الشفافية والقدرة على تقييم النتائج وتحقيق أفضل مردود اقتصادي.