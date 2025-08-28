تفاصيل الدورة الصيفية الأولى لتنس الطاولة بمحافظة دمياط

أقيمت اليوم فعاليات الدورة الصيفية الأولى لتنس الطاولة بمحافظة دمياط على ملاعب نادي المستقبل بدمياط الجديدة بمشاركة ٤٠ لاعب تنس طاولة وتحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بدمياط وبالتعاون مع منطقة دمياط لتنس الطاولة.

وافتتح الدورة الدكتور محمد فوزي المدير العام للشباب والرياضة بدمياط

و الدكتور محمد اسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة والسيد الدكتور كمال سلامة عضو مجلس ادارة منطقة دمياط لتنس الطاولة.

وكان ذلك بحضور اللجنة المنظمة للبطولة ، عمرو شروش والكابتن علاءابوالعز والكابتن هشام الشهاوي والكابتن مهاب هلال والكابتن سارة ابو العز.



وشاركت لجنة الحكام الخاصة بمنطقة دمياط بحضور رئيس لجنةالحكام بمنطقة دمياط المهندس حسام عبدالمنعم والحكام خالد قوطة وطاهر ياسين وهشام الشهاوي.

وقد شملت البطولة ٤٠ لاعب تحت سن ١١ و ١٣ و ١٧ سنة.

وعلى هامش البطولة قام الدكتور محمد فوزي مدير الشباب والرياضة والدكتور محمد اسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة بلعب بعض النقاط في لفتة طيبة لتحفيز المشاركين.