سهلة جدا .. طريقة عمل الويكا المفيدة

إذا كنتي من محبي الوصفات الخفيفة في الصيف نقدم اليكي طريقة عمل البامية الويكا

المقادير :

1كيلو بامية كبيرة مقطعة شرائح

5 كوب مرقة لحم أو بط

فلفل وملح حسب الرغبة

ثوم مفروم

كزبرة مفرومة

سمن

شطة

الطريقة :

البامية الويكا من اﻷطباق الجانبية واﻷساسية على سفرة البيوت في الصعيد فهو طبق مفضل لدى الجميع

اغسلي البامية جيدًا وقطعيها شرائح رقيقة .

قومي بوضع الشوربة على النار حتي تغلي ثم ضعي فيها البامية على نار هادئة حتي تنضج وحركيها بالمفراك الخشبى.

احضري مقلاة صغيرة وضعي فيها ملعقة السمن والثوم والكزبرة والفلفل ( الطشّة) وقلبيهم جيدًا ثم ضعيهم على الشوربة والبامية.

قلبي الخليط جيدًا على النار ثم ضعي الملح والفلفل واتركيهم حتي يصبح هناك خليط متماسك ويمكن أن تفرك بالمفراك الخشبي.

ثم تقدم ساخنة مع الخبز والباذنجان المخلل .

كما يمكن أن تقدم مع المكرونة الصغيرة المحمرة.