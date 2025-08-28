بعد قرار رئيس الوزراء.. عدد أيام إجازة المولد النبوي2025 لكل القطاعات

ارتفعت معدلات البحث عن موعد اجازة المولد النبوي2025 بعد قرار رسمي من رئيس الوزراء بإجازة رسمية بكل قطاعات الدولة، والمقررة في بداية شهر سبتمبر المقبل والتي تعتبر أقرب إجازة رسمية مقبلة ينتظرها المصريون.





قرار رئيس الوزراء بإجازة المولد النبوي

ومنذ يومان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف 2025.



عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025

وبحسب القرار ، فيتستطيع العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص الحصول على إجازة متتالية لمدة ٣ أيام في إجازة المولد النبوي وهي :

-الخميس ٤ سبتمبر - المولد النبوي

-الجمعة ٦ سبتمبر - عطلة أسبوعية

-السبت ٧ سبتمبر - عطلة أسبوعية





هل توجد إجازات رسمية في سبتمبر ؟

وفقاً للأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن العطلات الرسمية المتبقية في مصر 2025 أوشكت على الانتهاء، ولا يحمل شهر سبتمبر المقبل سوى عطلة رسمية واحدة مدفوعة الأجر وهي إجازة المولد النبوي 2025 بقرار رسمي من الحكومة لكل القطاعات .





موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول.





استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1447هجرياً

وكانت قد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.





الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع اقتراب نهاية 2025 ، لم يتبق سوى عطلتين رسميتين خلال عام 2025، إلى جانب الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

تاريخ المولد النبوي الهجري

يُصادف المولد النبوي الشريف في التقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وقد اتفق أغلب المؤرخين على أن النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وُلد يوم الاثنين 12 ربيع أول من عام الفيل. ويُعد هذا التاريخ من أعظم الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث أشرقت فيه أنوار النبوة على البشرية.

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي ؟

ذكرت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن صيام يوم المولد النبوي مشروع من حيث الأصل، إذ شجع الشرع على الصيام مطلقًا وجعل ثوابه عظيمًا، بل خص الصائمين بباب في الجنة يُسمى "الريان".

وأكدت أن الأمر الشرعي بالصيام واسع، فيجوز إيقاعه في أي وقت، وأن صيام هذا اليوم يعد شكرًا لله على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعل النبي بصيام يوم عاشوراء شكرًا على نجاة موسى عليه السلام.





أسعار حلوى المولد في منافذ التموين

تبدأ أسعار حلوى المولد في القاهرة والجيزة من 120 جنيهاً لعلبة الحلوة السادة وزن 1 كيلو، بينما تتفاوت أسعار العلب كالتالي :

علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو: 475 جنيها

علبة حلوى سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيه

علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو: 450 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو: 675 جنيها

علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

علبة 10 قطع: 100 جنيه

علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا

علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا

علبة 69 قطعة: 1700 جنيه

صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه

علبة 44 قطعة: 4200 جنيه

علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.