برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025.. انتبه لصحتك

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

الانخراط في الأمور الروحية يُريحك كثيرًا، تجنّب اتخاذ قرارات مصيرية اليوم وأجّلها إلى وقتٍ أفضل، حاول أن تُحسّن مهاراتك في التواصل.

توقعات برج الميزان مهنيا

إنجاز مهامك في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة بين يديك، حاول التخطيط ليومك جيدًا وتجنب أي مشتتات.

توقعات برج الميزان عاطفيا

يجب أن تعملا أنت وشريكك على تحسين حياتكما الزوجية، إذا كنتما ودودين، فستسير الأمور على ما يرام.

توقعات برج الميزان ماليا

يجب أن تكون حذرًا جدًا بشأن أموالك، كلما كنت أكثر حرصًا، كانت أموالك أكثر أمانًا، لا تترك أي مجال لخسارة أموالك بسبب الإهمال.

توقعات برج الميزان صحيا

انتبه لصحتك ومارس الرياضة قدر الإمكان، قد تشعر ببعض آلام الظهر.