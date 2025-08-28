توجيه عاجل.. وزير الزراعة: لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على جميع المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التيسير على المزارعين، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم.

وشدد فاروق على ضرورة أن تشمل تلك الحملات التفتيش المفاجئ على جميع مراكز الخدمات الزراعية، في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتأكد من سير العمل بها، وفقا والهدف المنشود من إنشائها، والتأكد من أنها تقوم بتقديم جميع الخدمات المقررة، وتواجد العاملين بها، وتقديم الخدمات المقررة للمزارعين.

كما شدد وزير الزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على جميع الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي، مع تشكيل لجان للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فضلا عن منافذ بيع التقاوي والمبيدات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وذلك لحماية المزارعين والثروة النباتية.

وأكد الوزير أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري، والتلاعب بمقدراته، أو عدم وصول الدعم المستحق له، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة، حيال ثبوت أية مخالفات في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد رصد بعض المخالفات في بعض الجمعيات الزراعية، التي يتم إدارتها من قِبل أفراد غير مختصين، وما تم التحقيق فيه من شكاوى تلقاها وزير الزراعة بنفسه، أو ما تم رصدها من قبل لجان تفتيش تابعة للوزارة، والتي أثمرت عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات، فضلا عن ضبط كميات تقاوي غير صالحة، وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

في سياق متصل، تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف، على خلفية وجود مخالفات، في التلاعب باسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجه وزير الزراعة بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى التحقيق.