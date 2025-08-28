حملات مكبرة لإزالة مخالفات بناء وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بـ الشروق

قال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالمدينة، برفقة القوة الأمنية بقيادة العميد محمد الأنور، مساعد المدير لشرطة التعمير للمنطقة المركزية وشرق وغرب الدلتا، والعميد هشام حجازى، مدير المنطقة المركزية، والعقيد محمد نبيل رئيس قسم شرطة التعمير بالشروق، والعقيد محمود شكرى، شرطة التعمير، وإدارة الأمن بالجهاز، وإدارة الأحياء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة بـ 5 قطع مخالفة لشروط الترخيص، وتم الازالة للقطع الاتية: قطعة 19 مجاورة 6 المنطقة التاسعة عمارات، والقطعة 119 مجاورة 3 المنطقة التاسعة عمارات، والقطعة 118 مجاورة 1 المنطقة الثامنة عمارات، وقطعة بمجاورة 2 السادسة عمارات، والقطعة 64 مجاورة 3 المنطقة السادسة عمارات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 29 قرار غلق وتشميع، وهي كالآتي: مول سيتى مول 5 طريق الحرية، ومول الفيوتشر 2 فى 70 متر، ومول برديز 1، وعدد 26 قرار غلق وتشميع لمنطقة حجر الأساس 63م، مشيراً إلى أن الحملة تأنى في إطار جهود الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.

وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المختصة بالمرور المستمر لمنع هذه الظاهرة العشوائية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لإزالة المخالفات وتنفيذ القانون، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق، وأنه سيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة.