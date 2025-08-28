قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
اقتصاد

حملات مكبرة لإزالة مخالفات بناء وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بـ الشروق

المخالفات البنائية
المخالفات البنائية
آية الجارحي

قال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالمدينة، برفقة القوة الأمنية بقيادة العميد محمد الأنور، مساعد المدير لشرطة التعمير للمنطقة المركزية وشرق وغرب الدلتا، والعميد هشام حجازى، مدير المنطقة المركزية، والعقيد محمد نبيل رئيس قسم شرطة التعمير بالشروق، والعقيد محمود شكرى، شرطة التعمير، وإدارة الأمن بالجهاز، وإدارة الأحياء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة بـ 5 قطع مخالفة لشروط الترخيص، وتم الازالة للقطع الاتية: قطعة 19 مجاورة 6 المنطقة التاسعة عمارات، والقطعة 119 مجاورة 3 المنطقة التاسعة عمارات، والقطعة 118 مجاورة 1 المنطقة الثامنة عمارات، وقطعة بمجاورة 2 السادسة عمارات، والقطعة 64 مجاورة 3 المنطقة السادسة عمارات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 29 قرار غلق وتشميع، وهي كالآتي: مول سيتى مول 5 طريق الحرية، ومول الفيوتشر 2 فى 70 متر، ومول برديز 1، وعدد 26 قرار غلق وتشميع لمنطقة حجر الأساس 63م، مشيراً إلى أن الحملة تأنى في إطار جهود الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.

وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المختصة بالمرور المستمر لمنع هذه الظاهرة العشوائية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لإزالة المخالفات وتنفيذ القانون، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق، وأنه سيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة.

