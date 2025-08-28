ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط مليوني قطعة مستلزمات طبية منتج نهائى "قفازات طبية ، لاصق طبى ، سرنجات ، أجهزة وريد ، أجهزة محاليل طبية مختلفة" مجهولين المصدر ، بداخل مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصةً المتعلقة ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.





