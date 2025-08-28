وداعًا فارس الداخلية.. اللواء شريف زاهر يرحل مُرددًا كلمات الرئيس السيسي | ماذا قال؟

«اللي هيقرب من مصر هنشيله من على وش الأرض».. كانت هذه آخر كلمات اللواء شريف زاهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، قبل أن توافيه المنية مرددًا عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ردًا على أي محاولة للاقتراب من حدود مصر وأمنها.

ونشر موقع "صدى البلد" آخر كلمات اللواء شريف زاهر، مساعد وزير الداخلية للتدريب، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وكان قد تمت ترقيته ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025.

قال اللواء شريف زاهر، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية:

«بنطمن سيادتك يا فندم إن قوات مكافحة الإرهاب جاهزة وعلى أعلى مستوى من التدريب والتسليح في أي وقت وفي كل مكان، وبدعم حضرتك وبدعم الشعب المصري هنكون مستعدين لمواجهة أي حد يفكر أو يحاول يهدد أمن المواطن المصري. وزي ما ربنا أنعم على مصر بقائد وزعيم بيحبها، إحنا كمان بنقدم أرواحنا فداءً لبلادنا، وزي ما حضرتك قولت بنردد: اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض».

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد اعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، في إطار مواصلة تطوير آليات العمل الأمني، وتعزيز منظومة الأداء الشرطي بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ويواكب التحديات الأمنية المتسارعة.

وجاءت الحركة مواكبة لتوجهات الدولة في تصعيد الكفاءات الشابة والاستفادة من الخبرات الميدانية المتميزة، حيث شهدت الحركة تعيين اللواء شريف زاهر محمد حاتم مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، أحد القطاعات الحيوية المعنية برفع كفاءة الضباط والكوادر الأمنية وتأهيلهم وفق أحدث البرامج التدريبية.