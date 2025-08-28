قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملات مكبرة لإزالة المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بمدينة الشروق

خلال حملات إزالة الاشغالات
خلال حملات إزالة الاشغالات
آية الجارحي

قال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالمدينة، برفقة القوة الأمنية بقيادة العميد محمد الأنور، مساعد المدير لشرطة التعمير للمنطقة المركزية وشرق وغرب الدلتا، والعميد هشام حجازى، مدير المنطقة المركزية، والعقيد محمد نبيل رئيس قسم شرطة التعمير بالشروق، والعقيد محمود شكرى، شرطة التعمير، وإدارة الأمن بالجهاز، وإدارة الأحياء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة بـ 5 قطع مخالفة لشروط الترخيص، وتم الازالة للقطع الاتية: قطعة 19 مجاورة 6 المنطقة التاسعة عمارات، والقطعة 119 مجاورة 3 المنطقة التاسعة عمارات، والقطعة 118 مجاورة 1 المنطقة الثامنة عمارات، وقطعة بمجاورة 2 السادسة عمارات، والقطعة 64 مجاورة 3 المنطقة السادسة عمارات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 29 قرار غلق وتشميع، وهي كالآتي: مول سيتى مول 5 طريق الحرية، ومول الفيوتشر 2 فى 70 مترا، ومول برديز 1، وعدد 26 قرار غلق وتشميع لمنطقة حجر الأساس 63م، مشيراً إلى أن  الحملة تأتى في إطار جهود الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.

وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المختصة بالمرور المستمر لمنع هذه الظاهرة العشوائية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة لإزالة المخالفات وتنفيذ القانون، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق، وأنه سيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة.

جهاز مدينة الشروق حملات مكبرة إزالة الاشغالات وزارة الاسكان والمرافق اخبار مصر مال واعمال شرطة التعمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

جنازة عاطف كامل

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

تموين الشرقية

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

بالصور

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية
أفضل طرق علاج صداع الجيوب الأنفية

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر
أول إصابة بشرية في أميركا بـ"الدودة الحلزونية آكلة اللحوم" المرتبطة بالسفر

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد