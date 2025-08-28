غباشي: مصر تدعم لبنان كدولة شقيقة كبرى في عمق النظام العربي

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بناء المؤسسات اللبنانية يمثل ضرورة ملحّة لمواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، خاصة في ظل محاولات متصاعدة تستهدف نزع سلاح حزب الله وإعادة صياغة المشهد الداخلي على نحو يخدم مصالح قوى خارجية.

وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر، باعتبارها الدولة الشقيقة الكبرى، تدعم لبنان بشكل كامل في مساعيها لتأسيس مؤسسات قوية وموحدة، قادرة على إدارة ملفاتها الداخلية والخارجية، بما يحفظ سيادتها ويصون استقرارها، ويجعلها عنصرًا فاعلًا في منظومة الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية تسعى بشكل واضح إلى جرّ لبنان نحو تسوية مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما يستدعي توحيد المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش والأجهزة الأمنية، من أجل مواجهة تلك التحديات والحفاظ على لبنان كدولة راسخة في عمق النظام العربي.

