طرح فيلم المشروع X على يانجو بلاي في هذا الموعد

أعلنت منصة يانجو بلاي"، انطلاق عرض فيلم "المشروع X"، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في مصر والوطن العربي بإجمالي بلغ 141 مليون جنيه عبر منصته بداية من 4 سبتمبر.

تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، ,وإيطاليا مستخدما أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، ليصبح أول فيلم عربي صُوِّر بتقنية IMAX، في إنجاز غير مسبوق في العالم العربي.



يجمع "المشروع X" المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز في تعاون جديد بعد أعمال بارزة مثل مسلسل "الحشاشين" وفيلم "بيت الروبي"، ليؤكد استمرارية الشراكة الناجحة بينهما في تقديم إنتاجات جماهيرية متميزة. الفيلم من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن إنتاج شركة سينرجي بلس (تامر مرسي)، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل"مملكة الحرير" لبيتر ميمي بأرقام مشاهدة قياسية عبر يانجو بلاي.

يشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين صبري، إياد نصار، وأحمد غزي، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.



وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض مغامرة مثيرة تمتد من أهرامات الجيزة إلى الفاتيكان، في سعيه لإثبات نظرية جريئة تفترض أن الهرم الأكبر لم يُبنَ كمجرد مقبرة ملكية، بل لغرض أكثر عمقًا وغموضًا. رحلة البحث تقوده إلى أسرار قد تغيّر نظرة العالم إلى أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ.