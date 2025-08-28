إنشاء وإحلال مساجد بالوادي الجديد

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمتابعة عدد من مشروعات إنشاء وإحلال بعض المساجد بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته بالمركز يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز ؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية.

حيث تابع أعمال إنشاء مسجد النشواني بمدينة موط، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة إحلال وتجديد عدد من المساجد التابعة لمديرية الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو ١٦مليون جنيه، ويضم صحن مسجد بمساحة ٦٦٥م٢ ومصلى سيدات و مكتبة إسلامية. كما تفقد مشروع إنشاء مسجد الهنداو الكبير المقام على مساحة ٩٠٠م٢ تشمل صحن المسجد وعدد ٨ دورات مياه ومصلى سيدات ومكتب تحفيظ قرآن ومئذنتين.