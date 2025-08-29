قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الشباب والرياضة والرقابة المالية تطلقان مسابقة Y-Champions للوعي المالي غير المصرفي

الشباب والرياضة والرقابة المالية
الشباب والرياضة والرقابة المالية
علياء فوزى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن إطلاق مسابقة “Y-Champions” (أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي)، والتي تُقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة التوعية “iInvest” التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الثقافة المالية، وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية

تشجيع الشباب على المشاركة

وتستهدف المسابقة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في إنتاج محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في نشر ثقافة التعامل الآمن مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب رفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الوقاية منه، مع تخصيص جوائز رمزية لتحفيز المشاركين المتميزين.

ويأتي تنظيم المسابقة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لضمان وصول الوعي المالي إلى مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة أن مسابقة “Y-Champions” تأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في رفع وعي الشباب وتعزيز معارفهم المالية، موضحاً أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحرص على استخدام أدوات مبتكرة وجذابة مثل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في القضايا التنموية.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين، من أجل إعداد جيل جديد يمتلك الثقافة المالية الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات، وتجنب مخاطر الاحتيال المالي، فضلاً عن الاستفادة من فرص التمويل غير المصرفي في دعم مشروعاتهم الخاصة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تنظيم المسابقة يأتي ضمن جهود الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال رفع مستويات الوعي وتعزيز المعرفة المالية لدى المواطنين.

وأضاف أن مواجهة الاحتيال المالي لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، مشيراً إلى أن تنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب. 

وأكد أن الشباب يمثلون خط الدفاع الأول عبر نشر الثقافة المالية ومواجهة السلوكيات المضللة، لافتاً إلى أن مشاركتهم في إنتاج محتوى توعوي إبداعي عبر منصة “iInvest” يمثل خطوة مهمة في تحويل المعرفة المالية إلى سلوك يومي يحمي المجتمع، ويعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التمويلية المشروعة لدعم مشروعاتهم الخاصة.

فيما أشار الدكتور فريد إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وكان آخرها الإعلان عن القائمة السلبية عن الجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، فضلا عن الإعلان عن قائمة بكافة الجهات والشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة اي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى تطوير بريد إلكتروني لتلقي إبلاغات من المواطنين بشأن الجهات غير المرخصة والتي تدعوهم للاستثمار او التمويل أو التامين، وذلك تنفيذا لمحاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة المحور الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني.

للتقدم للمسابقة:
يرجى التقديم على الرابط الخاص بالمسابقة على موقع Iinvest: www.iinvest.org.eg
وسيتم تقييم الأعمال المشاركة من خلال لجنة تحكيم متخصصة وسيتم الإعلان عن الفائزين فور الانتهاء من التقييم.

بروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية وزارة الشباب والرياضة الهيئة العامة للرقابة المالية مسابقة “Y Champions”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بقطارات تحيا مصر.. الخط والمواعيد

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي لذوي الإعاقة يختتم متابعة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ 2025

بالصور

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد