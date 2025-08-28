قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
اقتصاد

الرقابة المالية: 29 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 5 أشهر

التمويل الاستهلاكي
التمويل الاستهلاكي
علياء فوزى

زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 46.7% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مايو 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 29.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025 مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 46.7 %. 

وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ5 أشهر من العام 2025 بنسبة 168.5%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مايو 2025، إلى 3.8 مليون عميل مقابل 1.4 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

السيارات والمركبات في المقدمة

استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025، بنسبة 19.3 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.6%

وتأتي السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.3%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.9% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

التمويل الاستهلاكي عملاء التمويل الاستهلاكي التمويلات السيارات الأجهزة الكهربائية

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

