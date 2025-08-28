قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 68.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 5 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مايو 2025)، بنمو 61.1 %.

وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  68.5 مليار جنيه خلال يناير حتى مايو 2025 مقارنة بحوالي 42.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 61.1 %.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 36% خلال الفترة بين يناير حتى مايو 2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 926 عقود في الـ 5 أشهر الأولى من 2025 مقابل 681 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 36%.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الـ 5 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 75.3%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.8 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.5 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.7%.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

الرقابة المالية التأجير التمويلي عقود نشاط التأجير التمويلي العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

ترشيحاتنا

بذور الكتان

رغم فوائدها.. أضرار غير متوقعة لـ بذور الكتان

مشاكل الفم

فوائد السمسم المذهلة.. يعالج البكتيريا ومشاكل الأسنان والفم

الصداع

حاول الاسترخاء.. 10 حيل للتخلص من الصداع

بالصور

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد