السويس تسجل سابقة طبية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات مناظير القولون

قال الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية، إن هيئة الرعاية الصحية تسعى إلى تخطيط خريطة صحية جديدة تعتمد على توفير الخدمات الطبية المتقدمة بالقرب من المواطنين، خاصة في المحافظات الحدودية مثل إقليم قناة السويس وإقليم الصعيد.

وأوضح الدكتور بدر، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح» على شاشة اكسترا نيوز، أن الهدف لا يقتصر فقط على توفير الخدمات الطبية، بل يتمحور حول تقديمها في أماكن قريبة من المواطنين، بدلاً من إجبارهم على السفر إلى مدن بعيدة مثل جامعة عين شمس للحصول على تخصصات معينة، مضيفا أن هذه الخطة بدأت بالفعل في إقليم قناة السويس وستتوسع لتشمل إقليم الصعيد والقرى المحيطة.

وأشار «بدر» إلى أن محافظة السويس سجلت سابقة طبية هامة بإدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات مناظير القولون لأول مرة، حيث يُستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي للأطباء أثناء إجراء الفحوصات، مؤكدا أن برنامج الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل صور المعدة أو القولون وفقًا للبروتوكولات العالمية، ما يساعد الطبيب على إجراء الفحوصات بشكل أدق وأسرع، كما يساهم في الكشف المبكر عن أي تغيرات أو أورام قد لا تكون مرئية بالعين المجردة، ما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال.