إنشاء الإشارة الثالثة أعلى محور المحمودية للحد من الحوادث

أعلنت محافظة الإسكندرية البدء في انشاء الاشارة الثالثة أعلى محور المحمودية بمنطقة عزبة حجازي (تقاطع شارع النقل والهندسة مع محور المحمودية ) حيث تم إعداد دراسة للمنطقة بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية للنقاط السوداء التي تتكرر بها الحوادث وشملت الدراسة (احصائية الحوادث بالمنطقة - كثافة المشاة - التصميم الهندسي للطريق ) وبناء على العوامل السابقة تبين ضرورة انشاء اشارة عبور مشاة بتلك المنطقة للحد من الحوادث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من جدير بالذكر؛ أن إشارة عبور مشاة عزبة حجازي تُعد ثالث اشارة مرورية لعبور المشاة أعلى محور المحمودية يتم تنفيذها بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية خلال عام ٢٠٢٥ بعد إشارتي:(منطقة الشرقاوي - كنيسة البشارة منطقة حجر النواتية)على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال الأيام القادمة.

كما سيتم استكمال دراسة باقي النقاط وايجاد الحلول الفنية للحد من الحوادث أعلى محور المحمودية ويأتي هذا في إطار خطة قسم التخطيط والبحوث الفنية بادرة مرور الإسكندرية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

يأتي هذا تنفيذاً للقرار الصادر من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاص بتخفيض السرعة المقررة للمركبات أعلى محور المحمودية من ٩٠ كم /ساعة الي ٧٠ كم /ساعة وانشاء اشارات ضوئية لتسهيل عبور المشاة وذلك للحد من الحوادث والحفاظ علي الاوراح والممتلكات .