خطيب مسجد العلي العظيم: على المسلم أن يكون هينا لينا في التعليقات بالسوشيال ميديا

قال الدكتور أحمد نبوي، من علماء الأزهر الشريف، وعضو المكتب الفني لوزارة الأوقاف، إن السماحة في الإسلام في عباداته التي أمرنا الله بها تعنى اليسر والسهولة، وقال النبي عنها "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".

وأضاف أحمد نبوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد العلي العظيم، أن النبي قال في الحديث الشريف "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" منوها أن السماحة نحتاج إليها في أوقاتنا ومجتمعاتنا بعد تقدم وسائل التواصل.

وتابع: ينبغي على المسلم أن يكون هينا لينا في منشوراته وتعليقاته ومشاركاته، نحتاج إلى أن يتقبل كل منا أخاه وأن يزاحم بعضنا بعضا في الأفعال الطيبة والأخلاق الحميدة.

وأشار إلى أن شهر ربيع الأول قد حل علينا بأيام كريمات مباركات، حق لنا أن فرح فيها ونعبر عن فرحنا برسول الله.