خطيب مسجد العلي العظيم: النبي كان نموذجا في السماحة ومجاهدة النفس| فيديو

قال الدكتور أحمد نبوي، من علماء الأزهر الشريف، وعضو المكتب الفني لوزارة الأوقاف، إن السماحة في الإسلام هي جوهر الدين ولقد كان سيدنا رسول الله أنموذجا حيا متكاملا فريدا في معنى السماحة وتطبيقها معاملة وقولا وإحسانا.

وأضاف أحمد نبوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد العلي العظيم، أن النبي الكريم كان نموذجا في السماحة كمان كان في غيرها من الصفات والأخلاق العالية الحميدة التي لا يصل إليها المسلم إلا بعد مجاهدة لنفسه الأمارة بالسوء.

وتابع: قرن النبي بين خلق السماحة وبين الصبر، فكما روى البيهقي وغيره عن سيدنا جابر بن عبدالله "قيل يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: الصبر والسماحة" أي أن الإنسان لا يصل إلى السماحة إلا بعد طول صبر، على ما يجده في حياته من منغصات وهموم ومشكلات.

وأشار إلى أن سنة الله في الكون أن تكون الحياة مليئة بالأحزان والهموم والمشكلات، سواء في البيت أو الأسرة أو العمل، مصداقا لقوله تعالى "لقد خلقنا الإنسان في كبد".