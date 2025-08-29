مبادرة ادرس في العراق تعيد النبض للمؤسسة التعليمية العراقية

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العراق، إن المؤسسة التعليمية العراقية تشهد نهضة ملحوظة بعد فترة من الإهمال، بفضل سلسلة من المبادرات التي أُطلقت لتطوير القطاع التعليمي.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن من بين هذه المبادرات تأتي مبادرة «ادرس في العراق» التي تهدف إلى جذب الطلاب الأجانب، خاصة للدراسات العليا، وتتيح لهم فرصة الدراسة في الجامعات العراقية المختلفة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والمعارف بين العراق وبقية دول العالم.

قصة الطالب الصيني تيان: شغف اللغة العربية يعبر الحدود

وفي إطار التبادل الثقافي، تحدثت «التميمي» عن قصة الشاب الصيني «تيان»، الطالب في كلية الآداب بجامعة واسط، الذي أظهر شغفًا كبيرًا لتعلم اللغة العربية، وبعد عام من الجهود المستمرة، أصبح «تيان» يركز على بحث أثر اللغة العربية على لغات مقاطعات شمال غرب الصين، مما يعكس دور اللغة العربية كلغة عابرة للحدود.

ولفتت المراسلة إلى أن قصة «تيان» تسلط الضوء على أهمية اللغة العربية في التفاهم الثقافي والتبادل الفكري بين الشعوب، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التواصل بين مختلف الثقافات، خصوصًا في مناطق مثل شمال غرب الصين التي تشهد تداخلًا لغويًا فريدًا.