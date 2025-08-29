قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ألف طبيب يشاركون بعمومية البيطريين العادية.. مشاهد من الحضور

من عمومية الأطباء البيطريين العادية
من عمومية الأطباء البيطريين العادية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، اكتمال النصاب القانوني وانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، وذلك بحضور أكثر من 950 طبيبا بيطريا.

وتناقش الجمعية العمومية، جدول أعمال الجمعية العمومية:

  • كلمة الدكتور مجدي حسن النقيب العام.
  • عرض تقرير الأمين العام.
  • عرض تقرير أمين الصندوق.
  • عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
  • إعادة عرض التصويت على ميزانيات النقابة العامة الأعوام 2018 حتى 2022 لاعتمادها.
  • عرض اعتماد ميزانية النقابة العامة 2023.
  • عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2024.
  • اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته.
  • اختيار مراجع للحسابات واعتماد مكافآته.
  • اعتماد اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات .

وتستند هذه الدعوة إلى قانون إنشاء النقابة رقم (48) لسنة 1969، وقرارات مجلس النقابة الصادرة في 5 و10 أغسطس 2025، علما بأنه يشترط للحضور سداد اشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2024.

الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

ارشيفي

الجيش البولندي يقرر وقف تحليق مقاتلات اف-16

تركيا

تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاحتلال وتغلق الأجواء أمام طائراته

رئيس وزراء صربيا

رئيس الوزراء الصربي يتلقى 3 رصاصات بالبريد

بالصور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد