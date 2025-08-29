ألف طبيب يشاركون بعمومية البيطريين العادية.. مشاهد من الحضور

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، اكتمال النصاب القانوني وانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، وذلك بحضور أكثر من 950 طبيبا بيطريا.

وتناقش الجمعية العمومية، جدول أعمال الجمعية العمومية:

كلمة الدكتور مجدي حسن النقيب العام.

عرض تقرير الأمين العام.

عرض تقرير أمين الصندوق.

عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

إعادة عرض التصويت على ميزانيات النقابة العامة الأعوام 2018 حتى 2022 لاعتمادها.

عرض اعتماد ميزانية النقابة العامة 2023.

عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2024.

اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته.

اختيار مراجع للحسابات واعتماد مكافآته.

اعتماد اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات .

وتستند هذه الدعوة إلى قانون إنشاء النقابة رقم (48) لسنة 1969، وقرارات مجلس النقابة الصادرة في 5 و10 أغسطس 2025، علما بأنه يشترط للحضور سداد اشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2024.