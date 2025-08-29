يوم ترفيهي لمستفيدي مبادرة "عيشها بصحة" بمحمية رأس محمد

نظم فريق مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، يومًا ترفيهيًا مميزًا على شاطئ البحر بمحمية رأس محمد ، بالتعاون مع وحدة طب أسرة وادي مندر ، ووحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، وبمشاركة المنتفعين وأسرهم من المقيمين بشرم الشيخ، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز الصحة الشاملة، ورفع الوعي الصحي بأسلوب مبتكر.



وشهدت الفعاليات أجواء مبهجة جمعت بين التثقيف الصحي والمتعة، وتضمنت جلسات توعية صحية تفاعلية ، أنشطة رياضية خفيفة تناسب مختلف الأعمار، وألعاب جماعية لبناء روح الفريق وتعزيز التواصل، وورش عمل حول الصحة النفسية والتغذية السليمة، و جلسات تأمل واسترخاء وسط الطبيعة، ومسابقات ثقافية، وتوزيع هدايا رمزية، وفقرات فنية للأطفال والكبار لإضفاء أجواء من البهجة.

وأكد المشاركون أن الحملة ساهمت في تحسين الحالة النفسية وكسر الروتين اليومي، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية ، ورفع الوعي الصحي بطرق مبتكرة ، وتعزيز الشعور بالانتماء والدعم من الفريق الطبي، وتجديد الطاقة الروحية في أجواء الطبيعة الخلابة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم هذا اليوم ضمن فعاليات حملة "عيشها بصحة"، التى أطلقتها الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتنظمها إدارة الرعاية الأولية بالفرع، مؤكدا أنها لا تقتصر على كونها حملة صحية، بل تمثل رؤية متكاملة لتحسين جودة حياة الإنسان من مختلف الجوانب "الصحية ، النفسية ، الروحية ، والاجتماعية"، انطلاقًا من الإيمان بأن الصحة ليست مجرد غياب المرض ، بل هي حالة من والانسجام الداخلي والخارجي.