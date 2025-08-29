ختام مهرجان العلمين الجديدة.. قواعد وإرشادات حفل كايروكي وتووليت

يستعد فريق كايروكي، والمطرب المقنع تووليت، لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، اليوم على مسرح U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ويأتي حفل كايروكي، والمطرب المقنع تووليت، في الليلة الثامنة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد سبعة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور، ومروان بابلو وليجي سي وشهاب، وويجز والرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي).

قواعد وإرشادات حفل كايروكي وتووليت

تفتح البوابات الساعة 7 مساءً.

يرجى طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بنا.

غير مسموح بدخول الأطفال اقل من ١٢ سنة.

غير مسموح بدخول الألعاب النارية او اي مواد قابلة للاشتعال.

غير مسموح بدخول اي مواد تؤثر على الادراك او الوعي.

فريق كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية. بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

شهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

تووليت

أصدر المطرب تووليت خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي الأخير بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، والذي يضم 8 أغنيات متنوعة تتميز بموسيقى مميزة على طريقة ألحان التسعينيات التى تجمع بين البوب والهيب هوب.

الأغنيات الثمانية التي يضمها ألبوم تووليت الجديد هي: «بقيت وحيد» و«عينيكي لون السما بالليل» و«لسه بريء»، و«ماتيجي أعدي عليكي» و«ليه بنخبي ومش بنقول»، و«حبيبي ليه» التي أطلقها مع الألبوم بشكل فيديو كليب مصور.

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما.