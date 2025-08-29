قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي

عبد الخالق صلاح

قالت الدكتورة جيرليند نيهوس، النائبة السابقة لمدير التعاون الدفاعي والأمني في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن روسيا لا تزال تُعد التهديد الأكبر لأمن دول الحلف وفقًا للمفهوم الاستراتيجي الذي أُقر عام 2022، غير أن التحول في موقف الولايات المتحدة، خاصة مع ولاية ترامب الثانية، بات يربك هذا التوافق داخل الحلف.

وفي مداخلة مع «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، أوضحت نيهوس أن الإدارة الأمريكية لم تعد تشارك نفس التحليل للتهديد الروسي، الأمر الذي ألقى بظلاله على النقاشات داخل الناتو، وأدى إلى تراجع الزخم الاستراتيجي في مواجهة موسكو.

وعن مسألة انضمام أوكرانيا للناتو، أكدت نيهوس أنه لا يوجد إجماع حالي بين أعضاء الحلف بشأن هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الدستور الأوكراني يتضمن بالفعل هدف الانضمام للناتو، وأن هناك اتفاقًا مبدئيًا على إمكانية هذا الانضمام في المستقبل، لكن لا توجد ترتيبات راهنة لذلك.

وأضافت أن ما يجري الآن هو دعم دفاعي مكثف لأوكرانيا، وليس انضمامًا رسميًا للحلف، رغم استمرار الحرب منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مشيرة إلى أن «الدعم لا يزال غير كافٍ»، وأن الغرب يعاني من تردد كبير في اتخاذ قرارات حاسمة.

وردًا على المزاعم الروسية بأن توسع الناتو يمثل تهديدًا لأمنها القومي، قالت نيهوس إن هذا الأمر محسوم قانونيًا منذ اتفاقية هلسنكي، التي أقرت بحق الدول في الانضمام إلى التحالفات التي تختارها، بما في ذلك الانضمام إلى الناتو.

وأضافت: «الناتو ليس تحالفًا هجوميًا، بل هو حلف دفاعي هدفه الأساسي حماية أمن الدول الأعضاء، ولا يوجد أي نية لدى الحلف لتهديد روسيا أو أي دولة أخر»"، في إشارة إلى أن المخاوف الروسية هي مجرد ذريعة سياسية لتبرير الحرب على أوكرانيا.

الناتو أوكرانيا روسيا الأمن الأوروبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله ليس بغافل عما يفعله المجرمون بأهل غزة

خطيب المسجد الحرام

في عالم يموج بالفتن.. خطيب المسجد الحرام: يحتاج المرء إلى تلمس طريق النجاة

الدكتور عبدالرحمن السديس

السديس: العودة إلى الكتاب والسُنة سبيل السلامة والهداية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

