غلق شارع 45 بالإسكندرية أسبوعين لرصف كوبري السادات.. وهذه المسارات البديلة

أفادت محافظة الإسكندرية انه استكمالاً لنهو أعمال كوبري السادات فقد تم غلق شارع ٤٥ للقادم من مصطفى كامل حتى شارع ٣٠ بداية من اليوم الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ ولمدة اسبوعين، وذلك نظراً لاستكمال أعمال المرافق والرصف للحارة السطحية لكوبري السادات الامر الذي يتطلب غلق كامل لشارع ٤٥ من جهة مصطفي كامل.

وقد تم تحديد مسارات بديلة تجاه شارع ٤٥:

القادم من مناطق الملاحة يتجه إلى شارع عشرين من شارع مصطفي كامل ثم شارع ٣٠ اتجاه شارع ٤٥.

اما القادم من الساعة أو شارع المستجد الفلكي يسلك نفق محمد نجيب اتجاه شارع جمال عبد الناصر أو طريق الجيش اتجاه شارع ٤٥ .

ياتي ذلك للحد من التكدسات المرورية بمناطق الأعمال.

وقد تم وضع اللافتات الارشادية

و المساعدات الفنية اللازمة بنطاق منطقة الغلق مع توفير الانارة اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة السادة المواطنين.