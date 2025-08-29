بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 23 إلى 29 أغسطس ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.



وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة" ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، حيث أشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاص بالزراعة، وإفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة بهذه المشروعات.



كما التقى مع رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث عدد من ملفات العمل، حيث تم الكشف عن إطلاق الجهاز حملة توعية للتأكيد على حق كل ولي أمر في اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026 – 2030.



وعقد اجتماعًا مع وزير الإسكان لمتابعة موقف "سكن لكل المصريين" ومبادرة "بيتك في مصر" المقرر طرحها للمصريين بالخارج، وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو ٣٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية وإدارية، منها 1380 وحدة ضمن الطرح الأول.



وشملت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة جهود توفير المنتجات البترولية لقطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات التنموية المختلفة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية من جانب الرئيس لملف توطين الصناعة؛ سعيًا لتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذا ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.



كما عقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بوضع خارطة طريق تطوير منظومة الإعلام المصري، موجهًا بأن تضم مجموعة العمل المُشكّلة جميع الخبراء والمتخصصين، وعدم انفراد أية جهة بوضع هذه الخارطة، مؤكدًا أهمية عقد دورات تثقيفية للعاملين في المجال الإعلامي.



وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة في أول أيام عمل رئيسها الجديد، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، وتمت الإشارة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.



كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقد مشروع "أتوم سولار مصر" لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية وتخزين الطاقة بـ "اقتصادية قناة السويس"، وذلك على مساحة 200 ألف م٢، وباستثمارات 220 مليون دولار لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، ومصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات/ساعة.

وعقد رئيس الوزراء جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني والوفد المرافق له حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى توجيه الرئيس بتقديم كل صور الدعم للبنان، معربًا عن تطلعه لانعقاد فعاليات اللجنة العليا المشتركة خلال العام الحالي.



كما التقى مع رئيس الوزراء القطري، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية البناء على مخرجات زيارة الرئيس إلى قطر في أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، فيما شدد على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر.



وخلال اللقاء تم التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها البلدان لجهودهما المتواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.