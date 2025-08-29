قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة سقوط صانعة المحتوى هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



