قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحظة خروج جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة

جنازة اللواء وائل عزت
جنازة اللواء وائل عزت
حمزة شعيب

شهد محيط مسجد الشرطة  لحظات مؤثرة أثناء خروج جثمان اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم.

وحرصت أعداد كبيرة من محبي الفقيد وأعضاء النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية على مرافقة الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد والدعوات الصادقة للراحل بالرحمة والمغفرة.

وتقدّم المشيعين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم طارق قنديل، بجانب قيادات وأبناء القلعة الحمراء من مختلف القطاعات الرياضية.

https://youtube.com/shorts/d9JkdCjysq0?si=RusHIugpViSB83ZJ

الاهلي جنازة اللواء وائل عزت اعضاء النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

ميسي

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

الاهلي وبيراميدز

الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

فرنش مونتانا

بعد خطوبته.. فرنش مونتانا يتصدر الترند| ماذا نعرف عنه؟

بالصور

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد