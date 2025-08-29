لحظة خروج جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة

شهد محيط مسجد الشرطة لحظات مؤثرة أثناء خروج جثمان اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم.

وحرصت أعداد كبيرة من محبي الفقيد وأعضاء النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية على مرافقة الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد والدعوات الصادقة للراحل بالرحمة والمغفرة.

وتقدّم المشيعين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم طارق قنديل، بجانب قيادات وأبناء القلعة الحمراء من مختلف القطاعات الرياضية.

https://youtube.com/shorts/d9JkdCjysq0?si=RusHIugpViSB83ZJ