الحزن يخيم على نجوم الكرة المصرية والأهلي في وداع اللواء وائل عزت

خيّم الحزن على الوسط الرياضي المصري عامة، وأبناء النادي الأهلي بصفة خاصة، بعد رحيل اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وشهدت جنازة الفقيد، التي أُقيمت عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في الدراسة، حضور عدد كبير من رموز ونجوم الكرة المصرية ومسؤولي النادي الأهلي، تقدمهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب قيادات النادي في مختلف القطاعات.

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على تقديم واجب العزاء في رحيل اللواء وائل عزت، لما كان يتمتع به من مسيرة مشرفة داخل القلعة الحمراء، وعلاقات طيبة مع مختلف عناصر الوسط الرياضي.