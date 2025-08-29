محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك النجم المصري محمد صلاح، جمهوره، صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنية من إحدى صالات الجيم، وحازت إعجاب متابعيه.

ويدخل النجم المصري محمد صلاح نسخة الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا بطموحات كبيرة، ساعيًا لتعزيز مكانته بين عمالقة الكرة العالمية عبر تحطيم أرقام قياسية في عدد المباريات والأهداف وركلات الجزاء.

صلاح، الذي خاض 98 مباراة في دوري الأبطال (منها 10 في الأدوار التمهيدية)، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 19 آخرين، بات قريبًا من دخول قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة.

وسبق أن شارك صلاح في البطولة بقميص أندية بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي، روما الإيطالي، وأخيرًا ليفربول، الذي توج معه باللقب القاري عام 2019.