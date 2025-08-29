لاعب نيجيريا السابق: محمد صلاح فخر أفريقيا.. ومن الصعب فوزه بالكرة الذهبية

تحدث بينيديكت أكويجبو نجم منتخب نيجيريا السابق، عن تواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وقال بينيديكت أكويجبو نجم منتخب نيجيريا السابق في حواره مع برنامج ستاد المحور:"سيكون من الصعب على محمد صلاح الفوز بالكرة الذهبية هذا العام".

وأضاف:"أعتقد أنه سيكون الأمر صعبًا بالنسبة له، لكن صلاح يقدم أداءً رائعًا للغاية. أعتقد أن صلاح من أفضل اللاعبين في إفريقيا. كما تعلم، هو لاعب خطير جدًا. وتخطى العديد من اللاعبين الأوروبيين والأمريكيين الجنوبيين".

واختتم حديثه قائلًا:"محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي. كنت أتابعه في ليفربول، لديه تقنية رائعة. إنه سريع جدًا، ويسجل أهدافًا مذهلة. وبالنسبة لي شخصيًا، فهو واحد من أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ القارة لقد قدم أداءً رائعًا مع ليفربول في السنوات الماضية وأتمنى له كل التوفيق، ويجب عليه الاستمرار في تقديم الأفضل لأفريقيا لأنه فخر قارة إفريقيا".