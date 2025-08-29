تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد متعب

خط الوسط: محمود عماد، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد أمين أوفا.

بدلاء البنك الأهلي:

أحمد صبحي، محمد فتحي، هشام صلاح، محمد إبراهيم، أحمد ريان، سيد نيمار، مصطفى الزناري، مصطفى شلبي، يسري وحيد.