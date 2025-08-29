طلاق ريم رأفت من المنتج محمد حامد

أعلنت الفنانة ريم رأفت -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- طلاقها من المنتج محمد حامد.

وكتبت ريم رأفت، عبر فيسبوك: «تم الانفصال بيني وبين محمد حامد وإن شاء الله سوف يتم الطلاق قريبا وكل حاجه قسمة ونصيب وربنا يعوض الجميع بالخير».

أعمال ريم رأفت

انضمت ريم رأفت لأبطال مسلسل “ميدترم” من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري وإنتاج الشركة المتحدة.

وانتهت ريم رأفت أيضا من تصوير مسلسل “ابن النادي” الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي واية سماحة.

كما تواصل ريم رأفت تصوير مشاهدها في مسلسل “لينك” بطولة رانيا يوسف وسيد رجب.

مسلسل ابن النادي

يذكر أن منصة “شاهد” كانت قد نشرت صور من كواليس مسلسل ابن النادي ؛ كاشفة عن جو من البهجة والفرح الذي يجمع أبطال المسلسل وهم أحمد فهمي وأحمد عبدالحميد وحاتم صلاح .

في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.