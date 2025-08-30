قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
رياضة

أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات

أحمد حسن
أحمد حسن
رباب الهواري

تحدث الكابتن أحمد حسن عن ملف عقود اللاعبين الخاصة بأسعار اللاعبين ولجوء عدد من الأندية لقيد اللاعبين بأرقام غير حقيقية.

وصرح وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الماضية أن الوزارة لن تقبل بتسجيل أي لاعب بعقد ضئيل ويحصل في نفس الوقت على أضعاف هذا العقد.

وقال أحمد حسن خلال برنامجه "الكابتن" عبر شاشة DMC: "سمعنا تصريحات كثيرة خلال الفترة الماضية في أكثر من ملف ونتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات فقط، وعليه أن يتابع هذا الملف لأنه من صميم اختصاصاته".

وكان أحمد حسن في حلقة سابقة قد أثار هذا الموضوع الخاص بعقود اللاعبين، وطالب وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة وضع ضوابط لقيد اللاعبين ومعرفة القيمة الحقيقية للعقود.

وزير الشباب والرياضة دورى نايل اخبار الدورى اخبار الرياضة

