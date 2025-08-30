أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات

تحدث الكابتن أحمد حسن عن ملف عقود اللاعبين الخاصة بأسعار اللاعبين ولجوء عدد من الأندية لقيد اللاعبين بأرقام غير حقيقية.

وصرح وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الماضية أن الوزارة لن تقبل بتسجيل أي لاعب بعقد ضئيل ويحصل في نفس الوقت على أضعاف هذا العقد.

وقال أحمد حسن خلال برنامجه "الكابتن" عبر شاشة DMC: "سمعنا تصريحات كثيرة خلال الفترة الماضية في أكثر من ملف ونتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات فقط، وعليه أن يتابع هذا الملف لأنه من صميم اختصاصاته".

وكان أحمد حسن في حلقة سابقة قد أثار هذا الموضوع الخاص بعقود اللاعبين، وطالب وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة وضع ضوابط لقيد اللاعبين ومعرفة القيمة الحقيقية للعقود.