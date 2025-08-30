قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بقـ.تل زوجته ضرباً لخلافات أسرية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شاب متهم بقتل زوجته ضربا حتى الموت إثر خلافات زوجية بينهما، وتم التحفظ على المتهم وإحالته الي النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة بالعثور علي "ت م س" 38 سنة ربة منزل،"جثة هامدة " داخل مسكن الزوجية بمركز بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "ي ن ص" 40 سنة مقيم مركز بلبيس، وأنه تعدى على زوجته بعد تقييدها وضربها بعصا حتى فارقت الحياة ولاذ بالفرار فور ارتكاب الواقعة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم بعد ساعات من هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

