صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالمجان وفحص 3 آلاف مواطن

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بتنظيم قافلتين طبيتين بالمجان بكلاً من " قرية قصاصين الأزهار بمركز ومدينة أولاد صقر ، وقرية ابن العاص بمركز ومدينة كفر صقر "وتوقيع الكشف الطبى على عدد ٣١٨٢ مواطن مشيراً على أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وذلك في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم القطاع الخاص للمنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع مؤسسة الدكتور إبراهيم بدران الخيرية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، والأزهر الشريف، وبمشاركة الإتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية، ولجنة الصحة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية، لتنظيم قافلتين طبيتين بالمجان بكلاً من قرية قصاصين الأزهار بمركز ومدينة أولاد صقر، وقرية ابن العاص بمركز ومدينة كفر صقر، شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (الباطنة – الأطفال – العظام – الرمد – الأنف والأذن – الجلدية – النساء – الجراحة)، بالإضافة لتواجد معمل لإجراء الفحوصات الطبية، وصيدلية متنقلة لصرف العلاج اللازم مجاناً، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية الصحية والتثقيفية عن طرق الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة ،بالإضافة للإستعداد لتنظيم قافلتين بالمجان بقرية صبيح بمركز ههيا وقرية شرقية مباشر بمركز الإبراهيمية وذلك خلال شهر سبتمبر حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد ١٥٦٩ مريض من أهالي قرية قصاصين الأزهار بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد ١٦١٣ مريض من أهالي قرية ابن العاص بمركز ومدينة كفر صقر.

كما تم صرف العلاج بالمجان لعدد ٣١٨٢ بالقافلتين بإجمالي المستفيدين من القافلتين عدد ٣١٨٢ مواطن .