بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ، والدكتور محمود المسلمى بإدارة المستشفيات، بجولة ميدانية مفاجئة على عدد من المستشفيات المركزية بمحافظة الشرقية.

بدأت الجولة بمستشفى كفر صقر المركزي حيث تفقد الوفد سير العمل داخل أقسام المستشفى واطلعوا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض على رأس العمل.

 وأكد الدكتور أحمد عيد مدير إدارة الطوارئ بصحة الشرقية خلال الجولة على أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتفعيل جميع الخدمات المتاحة بالمستشفى لخدمة المرضى.

واستكملت الجولة اعمالها بزيارة مستشفى هيهيا المركزي، حيث شملت المرور على قسم الحروق والاطمئنان على الحالات المحتجزة، والاستماع إلى تقارير الأطباء حول حالة المرضى وطرق الرعاية المقدمة لهم.

واختتمت الجولة الميدانية بزيارة مستشفى أبو حماد المركزي، حيث أشاد الوفد بحسن تعامل الأطباء وفريق الاستقبال مع المرضى، مؤكدين على الانضباط الواضح والتواجد الكامل للأطقم الطبية في مواقع عملهم.

وأكد المسؤولون أن هذه الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بصفة دورية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية للوقوف على مستوى الأداء وضمان وصول الخدمات الطبية بالشكل الأمثل لجميع المواطنين في مختلف المراكز.

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

