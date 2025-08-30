قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: إسرائيل تحظر وصول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة
مدبولي من الصين: نوفر الكثير من المزايا والحوافز لجميع المستثمرين
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مشهد نادر.. القمر يتحول للون الأحمر فى هذا الموعد

قمر الدم
قمر الدم
أمينة الدسوقي

يستعد عشاق الظواهر الفلكية حول العالم لمشاهدة مشهد نادر في السماء، حيث سيشهد يوم 7 سبتمبر المقبل خسوف كليا للقمر، يعرف شعبيا باسم "قمر الدم الحصادي"، وذلك عندما يتلون سطح القمر باللون الأحمر القرمزي بفعل مرور الأرض بينه وبين الشمس.

ما هو "قمر الدم"؟

يطلق مصطلح "قمر الدم" على الخسوف الكلي للقمر، حين يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض.

وخلال هذه الظاهرة، لا يتلقى القمر أشعة الشمس المباشرة، بل يضيء بضوء منكسِر عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يمنحه مظهرا أحمر داكن.

وعلى عكس الخسوف شبه الظلي أو الجزئي، يُعد الخسوف الكلي أكثر إثارة لكون القمر يتحول بالكامل إلى اللون القرمزي.

تفاصيل الظاهرة في المملكة المتحدة

وبحسب المرصد الملكي في جرينتش، سيكون الخسوف مرئيا في المملكة المتحدة، وإن كانت مشاهدته ستواجه تحديات بسبب انخفاض موقع القمر في الأفق واحتمال حجب الغيوم للرؤية.

يبلغ ذروته في الساعة 7:33 مساءً بتوقيت جرينتش، بينما يصل الحد الأقصى الفعلي للكسوف في 7:11 مساءً، أي عندما يكون القمر لا يزال تحت الأفق.

يستمر الخسوف حتى الساعة 9:55 مساءً، حيث يخرج القمر تدريجيا من ظل الأرض.

وينصح الفلكيون بمراقبة السماء من مكان مرتفع وباتجاه الشرق للحصول على أفضل فرصة لرصد هذه الظاهرة.

مواعيد الخسوفات القادمة للقمر 

بعد خسوف سبتمبر 2025، سيشهد العالم خسوف جزئيا للقمر في 28 أغسطس 2026، أما الخسوف الكلي التالي فسيكون في 21 ديسمبر 2028، ثم في 14 يونيو 2031.

وكان آخر خسوف كلي للقمر قد رُصد في المملكة المتحدة بتاريخ 16 مايو 2022، وسبقه آخر في يوليو 2018.

قمر الدم الحصادي خسوف كليا للقمر الخسوف الكلي للقمر خسوف سبتمبر 2025

