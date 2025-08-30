مشهد نادر.. القمر يتحول للون الأحمر فى هذا الموعد

يستعد عشاق الظواهر الفلكية حول العالم لمشاهدة مشهد نادر في السماء، حيث سيشهد يوم 7 سبتمبر المقبل خسوف كليا للقمر، يعرف شعبيا باسم "قمر الدم الحصادي"، وذلك عندما يتلون سطح القمر باللون الأحمر القرمزي بفعل مرور الأرض بينه وبين الشمس.

ما هو "قمر الدم"؟

يطلق مصطلح "قمر الدم" على الخسوف الكلي للقمر، حين يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض.

وخلال هذه الظاهرة، لا يتلقى القمر أشعة الشمس المباشرة، بل يضيء بضوء منكسِر عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يمنحه مظهرا أحمر داكن.

وعلى عكس الخسوف شبه الظلي أو الجزئي، يُعد الخسوف الكلي أكثر إثارة لكون القمر يتحول بالكامل إلى اللون القرمزي.

تفاصيل الظاهرة في المملكة المتحدة

وبحسب المرصد الملكي في جرينتش، سيكون الخسوف مرئيا في المملكة المتحدة، وإن كانت مشاهدته ستواجه تحديات بسبب انخفاض موقع القمر في الأفق واحتمال حجب الغيوم للرؤية.

يبلغ ذروته في الساعة 7:33 مساءً بتوقيت جرينتش، بينما يصل الحد الأقصى الفعلي للكسوف في 7:11 مساءً، أي عندما يكون القمر لا يزال تحت الأفق.

يستمر الخسوف حتى الساعة 9:55 مساءً، حيث يخرج القمر تدريجيا من ظل الأرض.

وينصح الفلكيون بمراقبة السماء من مكان مرتفع وباتجاه الشرق للحصول على أفضل فرصة لرصد هذه الظاهرة.

مواعيد الخسوفات القادمة للقمر

بعد خسوف سبتمبر 2025، سيشهد العالم خسوف جزئيا للقمر في 28 أغسطس 2026، أما الخسوف الكلي التالي فسيكون في 21 ديسمبر 2028، ثم في 14 يونيو 2031.

وكان آخر خسوف كلي للقمر قد رُصد في المملكة المتحدة بتاريخ 16 مايو 2022، وسبقه آخر في يوليو 2018.