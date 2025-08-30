ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه قيل لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى للملائكة : "افتحوا أبواب السماء كلها ، وأبواب الجنان كلها"، وأُلبست الشمس يومئذ نورًا عظيمًا ، وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورًا كرامة لسيدنا محمد ﷺ.

ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولادة النبي؟

قالت آمنه : لما أخذني الطلق ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه، فسمعت وجبة عظيمة وأمرًا عظيمًا هالني، ثم رأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفتُّ فإذا أنا بشربة بيضاء فتناولتها فأصابني نورٌ عالٍ * ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاً كأنهن أجمل بنات عبد مناف يحدقن بي فبينما أتعجب وأقول من أين علمن بي ؟ فقلن لي : نحن آسية أمرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين، فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مُد بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول : خذوه عن أعين الناظرين

قالت : ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة ، ثم نظرت فاذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت ، فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات ؛ علمًا بالمشرق ، وعلمًا بالمغرب ، وعلمًا على ظهر الكعبة فأخذني المخاض فوضعت محمدًا ﷺ

فنظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع إصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبته عني ، فسمعت مناديًا ينادي : طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه وصورته ونعته ، ويعلموا أنه يسمى فيها "الماحي" لا يبقى شئ من الشرك إلا محى في زمنه ، ثم انجلت عنه في أسرع وقت .

وفي رواية أن آمنه قالت : لما فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض معتمدًا على يديه ثم أخذ قبضة من التراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء * وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن آمنة قالت : رأيت ليلة وضعه نورًا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها * وأخرج أيضًا عن عبدالرحمن بن عوف عن أمه الشَّفَّاء قالت : لما ولدت آمنة رسول الله ﷺ وقع على يدي فاستهل ، فسمعت قائلاً يقول : "رحمك الله" ، قالت الشَّفَّاء : وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم ، قالت : ثم البنته * وفي رواية : ثم ألبسته واضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب عني ، فسمعت قائلاً يقول : أين ذهبت به ؟ قال : إلى المشرق والمغرب . قالت : فلم يزل الحديث مني على بالٍ حتى بعثه الله فكنت أول الناس إسلامًا.

ومن عجائب ولادته ﷺ ما روى من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرافة من شرافاته، وغيض بحيرة طبرية، وخمود نار فارس وكان لها ألف عام لم تخمد.

وولد ﷺ مختونًا مسرورًا -أي مقطوع السرة- . واختلف في عام ولادته والصحيح أنه عام الفيل . والمشهور أنه ولد بعد الفيل بخمسين يومًا . وقيل بخمس وخمسين يومًا . وقيل غير ذلك . والصحيح أنه ولد في شهر ربيع الأول يوم الاثنين . والأصح لثمانٍ خلت منه . والمشهور أنه ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، والمشهور أنه يوم الاثنين نهارًا بعد الفجر وقيل ليلاً * ولما ولد ﷺ خرج معه نور أضاء له قصور الشام * وخرج من بطن أمه نظيفًا ظريفًا ما به قذر كما أشار لذلك عمه العباس رضى الله عنه بقوله :

وأنت لما ولدت أشرقت الأر .. ض وضاءت بنورك الأفق

فنحن في ذلك الضياء وفي النـ ... ـور وسبل الرشاد نخترق

ولله در البوصيرى رضى الله عنه حيث قال :

وُمُحَيّاً كالشَّمس منكَ مُضِيءٌ .. أسْفَرَت عنه ليلةٌ غَرّاءُ

ليلةُ المولدِ الذي كَان للدِّيـ .. ـنِ سرورٌ بيومِهِ وازْدِهاءُ

وتوالَتْ بُشْرَى الهواتفِ أن قدْ .. وُلِدَ المصطفى وحُقّ الهَناءُ

وتَدَاعَى إيوانُ كِسْرَى ولَوْ لا .. آيةٌ مِنكَ ما تَدَاعَى البناءُ

وغَدَا كلُّ بيتِ نارٍ وفيهِ .. كُرْبَةٌ مِنْ خُمودِها وَبلاءُ

وعيونٌ لِلْفُرسِ غارَتْ فهل كا .. نَ لنِيرانِهِم بها إطفاءُ

مَوْلِدٌ كان منهُ في طالعِ الكُفْـ .. ـرِ وبالٌ عليهِمُ ووباءُ

فَهنيئاً به لآمِنَةَ الفَضـ .. ـلُ الذي شُرِّفَتْ به حوَّاءُ

مَنْ لِحَوَّاءَ أنها حملَتْ أحْـ .. ـمدَ أو أنها به نُفَسَاءُ

يوْمَ نَالت بِوَضْعِهِ ابنَةُ وَهْبٍ .. مِنْ فَخَارٍ ما لم تَنَلْهُ النِّساءُ

وَأَتَتْ قومَها بأفضلَ مما .. حَمَلَتْ قبلُ مريمُ العذراءُ

شمَّتته الأَملاكُ إذ وضَعَتْهُ .. وشَفَتْنَا بِقَوْلِهَا الشَّفّاءُ

رافعاً رأسَه وفي ذلك الرفـ .. ـع إلى كل سُؤْدُدٍ إيماءُ.