دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب.. ردده كما علمنا النبي
ديني

دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب.. ردده كما علمنا النبي

دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب
دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب
أحمد سعيد

أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأعمال النافعة للعبد في دنياه وآخرته والتي تتبع قبل الذهاب إلى الفراش والنوم، ومنها دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب أهم هذه الأعمال هو دعاء الذي أبلغنا الرسول بأن من يردده قبل ذهابه إلى النوم فإنه ينام مغفور الذنب وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية إلى جانب عدد من سنن النبي قبل النوم.

دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ينفعنا وجلب لنا خيري الدنيا والآخرة، ومنه ما أوصى به وهو دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب حيث إنه الذكر الذي علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. 

والدعاء الذي أوصى به النبي هو أن يقول المرء "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" .. فمن قالها، تُغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.

أذكار النوم 

  • «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)
  • «اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).
  • «الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)
  • «اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)
  • سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

لماذا أوصى رسول الله بقراءة أذكار النوم ؟

يمكن أن نحصي عددا من الأمور التي تكون كلها نفعا كبيرا من أذكار النوم وهذه الفوائد تتمثل في : 

1. نيل الأجر من الله - سبحانه وتعالى-، فكلما ذكر الإنسان الله ازداد أجره وثوابه.

2. تقوية صلة العبد بربه من خلال ذكره في جميع الأوقات حتى وقت الخلود للنوم.

3.الحماية من كيد الشيطان؛ حيث لا يُمكن للشيطان أن يقترب ممن يذكرون الله قبل نومهم.

4.‏تحمي المُسلم من أي شر قد يضره.

5.‏مضاعفة حسنات المُسلم في الدنيا والآخرة.

6.نيل رضا الله - سبحانه وتعالى- وشفاعة رسوله يوم القيامة.

7.الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية.

‏8.الحماية من العين والحسد.

9.‏غفران الذنوب.

10.استشعار القرب من الله - عز وجل-، وبالتالي الابتعاد عن كُل ما هو محرّم أو مكروه في الدين.‏

11. ‏شعور المُسلم بقوة جسدية تجعله نشيطًا عند استيقاظه من نومه ليقوم بكافة الأعمال المطلوبة منه.

‏12.تعلم الاتكال على الله في كُل شيء، فالإنسان عندما يضع نفسه في الفراش فهو لا يعلم إن كان سيُصبح في اليوم التالي أم يأخذه الموت فجأة، وهكذا فإنه يتعلم أن يُسلم جميع أموره لله - سبحانه وتعالى-.

دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب

