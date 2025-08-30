قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك المصرية
هل من لم يصلِ الفجر فى وقته ربنا مش بيحبه وغضبان عليه؟.. داعية يرد
يقترب من 5000 جنيه..أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025
الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين
مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر
أموى: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لدفع حركة الاستثمار والتجارة
ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: ننسق مع أجهزة الكهرباء لضمان استقرار تغذية المحطات وضمان التشغيل الآمن لها

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من  المهندس مراد لطفى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى تقوم بها أجهزة المصلحة بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، وعرض مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة .

وقد تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية لمحطات ( شمال شرق الدلتا - شمال غرب الدلتا - جنوب غرب الدلتا - جنوب شرق الدلتا - وسط الدلتا - سيناء - مصر الوسطى الشمالى - مصر الوسطى الجنوبى - مصر العليا الشمالى - مصر العليا الجنوبى - جنوب الوادى ) ، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى إزدحامات مائية .

وجارى البت الفنى لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وإنشاء محطتى الحامول وسمتاى، وجارى طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات ( النقرة ١ & ٥ والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا ) ، وإصدار أمر إسناد  لعمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ) .

وفى إطار خطة الوزارة لتحسين حالة الرى بزمام وادى النقرة بمحافظة أسوان .. فقد تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة من خلال توريد عدد (٧) أطقم تروس للمحطات، وتنفيذ عدد (٢) عمرة لمحطات النقرة (١ - ٢) ، وشراء حساسات ومستلزمات لأجهزة الحماية والوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات وتركيب (٣) محركات إضافية، كما يجرى حالياً الإنتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة، وكذلك إعادة تأهيل عدد (٧) محركات .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى خدمة منظومة الرى والصرف، وإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين ، وتشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة رى تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة ) ، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع .

الري وزير الري أجهزة الكهرباء مصلحة الميكانيكا التصرفات المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

أرشيفية

رفعت فياض يكشف كواليس الهجوم على نظام البكالوريا المصرية

جانب من اللقاء

رفعت فياض: الهجوم على نظام البكالوريا المصرية يتستر خلف مصالح مادية

أرشيفية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30 أغسطس 2025

بالصور

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد