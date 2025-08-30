إن لله ملائكة سياحين في الأرض.. فماذا يفعلون ؟

يقول الله تبارك وتعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]”، واوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه لما لها من فضل عظيم في رفع الدرجات، وهي صلاة في حقيقتها فريضة من الفرائض، وجاء عن الصحابي الجليل أُبَىّ بن كعب رضي الله عنه حيث يقول للنبي ﷺ: (قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تُكْفَى هَمَّك ويُغْفَر لك ذنبُك) (الترمذي).

حديث (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ لله ملائكةً سَيَّاحين في الأرضِ يُبَلِّغوني مِن أُمَّتِي السَّلامَ». [صحيح] - [رواه النسائي]

شرح الحديث

يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن لله تعالى ملائكة سيَّارين بكثرة في ساحة الأرض، فإذا سلَّم أحد من هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبلغون النبيَّ صلى الله عليه وسلم السلام، يقولون: إن فلانًا سلَّم عليك.

وسَيَّاحين : أي سيارين بكثرة في ساحة الأرض.

من فوائد الحديث

1-الترغيب والحثّ على الاستكثار من السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

2-أن سلام المسلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصل إليه، بتبليغ الملائكة له, قَرُب المسلم أم بَعُد.

3-مشروعية السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا كراهة في إفراده من الصلاة.

4-بيان فضل من يسلم عليه -صلى الله عليه وسلم- من أمته، حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه يردّ عليه بنفسه, كما ورد في الأحاديث الأخرى.

5-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حي في قبره حياة برزخية كاملة.

6-بيان تعظيم الله -سبحانه وتعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وإجلال منزلته الرفيعة، حيث سخّر ملائكته الكرام لتبليغ سلام من يسلّم عليه من أمته إليه، قال الله -عزّ وجلّ-: {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113].

7-أن الملائكة أقسام، منهم من خصّ بنوع من الأعمال، كهؤلاء الذين يكثرون السياحة في الأرض، ويبلغون النبي -صلى الله عليه وسلم- سلام من سلّم عليه من أمته.

معجزات الصلاة على النبي

1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

9- تنقذ المسلم من صفة البخل.

10- سبب من أسباب طرح البركة.

11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

15- التقرّب إلى الله تعالى.

16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.

17- سبب في فتح أبواب الرحمة.

18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

19- سببٌ لدفع الفقر.

20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.