قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إن لله ملائكة سياحين في الأرض.. فماذا يفعلون ؟

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
إيمان طلعت

يقول الله تبارك وتعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]”، واوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه لما لها من فضل عظيم في رفع الدرجات، وهي صلاة في حقيقتها فريضة من الفرائض، وجاء عن الصحابي الجليل أُبَىّ بن كعب رضي الله عنه حيث يقول للنبي ﷺ: (قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تُكْفَى هَمَّك ويُغْفَر لك ذنبُك) (الترمذي).

حديث (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ لله ملائكةً سَيَّاحين في الأرضِ يُبَلِّغوني مِن أُمَّتِي السَّلامَ». [صحيح] - [رواه النسائي]

شرح الحديث
يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن لله تعالى ملائكة سيَّارين بكثرة في ساحة الأرض، فإذا سلَّم أحد من هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبلغون النبيَّ صلى الله عليه وسلم السلام، يقولون: إن فلانًا سلَّم عليك.

وسَيَّاحين : أي سيارين بكثرة في ساحة الأرض.

من فوائد الحديث

1-الترغيب والحثّ على الاستكثار من السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

2-أن سلام المسلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصل إليه، بتبليغ الملائكة له, قَرُب المسلم أم بَعُد.

3-مشروعية السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا كراهة في إفراده من الصلاة.

4-بيان فضل من يسلم عليه -صلى الله عليه وسلم- من أمته، حيث إن سلامه يبلغ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه يردّ عليه بنفسه, كما ورد في الأحاديث الأخرى.

5-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حي في قبره حياة برزخية كاملة.

6-بيان تعظيم الله -سبحانه وتعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وإجلال منزلته الرفيعة، حيث سخّر ملائكته الكرام لتبليغ سلام من يسلّم عليه من أمته إليه، قال الله -عزّ وجلّ-: {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113].

7-أن الملائكة أقسام، منهم من خصّ بنوع من الأعمال، كهؤلاء الذين يكثرون السياحة في الأرض، ويبلغون النبي -صلى الله عليه وسلم- سلام من سلّم عليه من أمته.

معجزات الصلاة على النبي

1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.
6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
9- تنقذ المسلم من صفة البخل.
10- سبب من أسباب طرح البركة.
11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
15- التقرّب إلى الله تعالى.
16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.
17- سبب في فتح أبواب الرحمة.
18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
19- سببٌ لدفع الفقر.
20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

معجزات الصلاة على النبي الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات

ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات.. الإفتاء توضح

السرد القرآني

القرآن في قلوبهم.. الأزهر يحتفي بحفظة كتاب الله في يوم السرد القرآني

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة.. شيخ الأزهر يجيب

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد