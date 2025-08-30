تأجيل محاكمة بنت مبارك إلى 13 سبتمبر للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، تأجيل محاكمة مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ”بنت مبارك”، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت جلسة اليوم مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لافتة إلى أن الشكوى افتقدت إلى الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، وأن التوكيل المقدم ورد فيه اسم شخص آخر هو “أحمد جاد”، ما يثير شبهة حول صحة الخصومة.

وأكد الدفاع أن استمرار حبس المتهمة احتياطيا على ذمة قضية سب وقذف يتعارض مع القانون، وأن التقرير الفني باطل ومجهل وخالٍ من التوقيع والختم الرسمي.

وخلال الجلسة بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد، حيث تعرضت لحالة إغماء مفاجئة وسقطت مغشيًا عليها لعدة دقائق، ما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا ومنح استراحة قصيرة لحين استقرار حالتها الصحية، قبل استكمال المرافعات.

يذكر أن هذه هي الجلسة الثانية في القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضد “مروة يسري” تتهمها فيه بسبها وقذفها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.